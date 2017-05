Kronekursen gir nordmenn feriesjokk

Den norske kronen har falt kraftig den siste tiden. Økonomene er overrasket, og spørsmålet er om det er en overreaksjon eller vedvarende lav kronekurs?

En euro koster nå 9 kroner og 43 øre, en svekkelse på nærmere 7 prosent siden vinterferien. Dollaren har ikke falt like mye, men kursen på 8 kroner og 59 øre er likevel nedgang på 3 prosent fra i vinter.

– De siste ukene har den norske kronen falt kraftig. Har man de lange brillene på, er det ikke mange år sidene dollaren var på 5-tallet og euroen på lave 7-tallet. Hvis dagens valutakurs holder seg, er det klart at hotell, mat og shopping blir betydelig dyrere i Europa og USA i sommer, sier Rolf Einar Pedersen, banksjef Bedriftsmarked i Danske Bank.

Oljen og lav inflasjon trekker ned

Oljeprisfallet trekkes frem som den viktigste årsaken til valutafallet de siste ukene. Et fat nordsjøolje koster nå under 50 dollar fatet, ned fra 56-57 dollar fatet for en måned siden.

– Signaler på avmating av veksten i Kina og økt produksjon av skiferolje fra USA har sendt oljeprisen ned. Det har ført til et kraftig fall i alle råvareeksponerte valutaer, sier Pedersen.

En annen årsak til valutakursfallet er den lave inflasjonen i Norge de siste to månedene.

– Spesielt utenlandske aktører frykter at sentralbanken skal bli tvunget å kutte renten ytterligere på grunn av den svake inflasjonen, slik situasjonen blant annet har vært i Sverige. Og når renten kuttes betyr det oftest at valutakursen også faller, sier Pedersen

Overreaksjon?

Svekkelsen av den norske kroner er kraftigere enn de fleste økonomer hadde forutsett, og kraftigere enn fallet i oljeprisen og inflasjonen skulle tilsi. Pedersen er derfor usikker på veien videre.

– Vi er nok alle litt i villrede om dagen. Normalt vil vi si at dette er en overreaksjon, og derfor vil valutakursen sannsynligvis falle litt tilbake mot sommeren. Men usikkerheten er stor og det er få triggere på kort sikt som kan løfte kursen tilbake, sier Pedersen.