Nedtur for Hell Arena

Det kom ikke noe forslag om statlige midler til Hell Arena i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Det kan bety at Hell Arena heller ikke får millionen de ble lovet av Stjørdal kommune som har avsatt midler til det planlagte motorsenteret og testbaneanlegget for selvgående biler.

Skjebnemåned

Prosjektorganisasjonen Hell Arena håpet sterkt på forslag om bevilgning. Men da revidert nasjonalbudsjett ble framlagt i forrige uke, var det ingen summer der til Hell Arena.

Prosjektleder Paul Sverre Røe uttalte tidligere at mai er en skjebnemåned, men han er fortsatt optimistisk.

Fortsatt optimistisk

– Vi jobber sammen med sentrale politikere og ser på mulighetene fram til behandlingen av statsbudsjettet i juni. Og så er det satt av en del forsknings- og utviklingsmidler til framtidens bilteknologi og trafikksystemer. Det er behov for en innsats innen forskning og utvikling på dette feltet, og det mener vi Hell Arena kan bli en bit av, så vi jobber med å komme i posisjon der. Vi jobber også imot at det skal legges nytt statsbudsjett til høsten, og med tanke på at det er valgkamp, sier Røed.

Lettelse i naturvernforbundet

I Naturvernforbundet i Stjørdal er det lettelse.

– Det kom forslag ikke om statlige midler, verken gjennom revidert statsbudsjett eller kommuneproposisjonen, konstaterer leder Morten Harper som har fulgt med.

Harper gjentar det han har sagt tidligere – at naturvernforbundet ser på Hell Arena som et naturfiendtlig prosjekt.

Han nevner at naturvernforbundet 8. juni inviterer til "Safari i salamanderens rike" på Frigården, hvor de vil vise fram hvilket naturinngrep de mener et motorsenter i området vil representere.