Opphever forbud mot åpen ild

- Med bakgrunn i de siste dagers nedbør og generelle utvikling oppheves forbudet mot åpen ild i Meråker kommune.

Det skriver brannsjef Håvard Nicolaussen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Vær varsom

Brannvesenet minner likevel om at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold - eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

- Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det, skriver brannsjefen i pressemeldinga.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Midten av mai

Knusktørt terreng og stor fare for gress- og lyngbrann var årsaken til at brannsjefen innførte forbudet 16. mai.