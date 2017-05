Tidligere ordfører søker om fritak fra politikken

Gudmund Beitland (H) søker om fritak fra politiske verv i Malvik kommune.

Søknaden begrunnes med at han skal flytte fra Malvik til Trondheim.

Varamedlem

Beitland var ordfører i Malvik fra 2003 til 2007 og har i inneværende periode vært varamedlem for Høyre i kommunestyret.

I søknaden - som skal behandles i kommunestyret 29. mai - takker Beitland for tiden i kommunen.

- Jeg vil samtidig nytte høvet til å takke for 20 fine og hyggelige år i Malvik kommune, hvorav fire meget interessante og minnerike år i tjeneste for kommunen som ordfører. Jeg ønsker Malvik kommune og dens politiske og administrative ledelse alt godt i kommende tider. Lykke til, skriver Beitland.

Har rett til å gjenninntre

Rådmannen anbefaler at Beitland innvilges fritak fra sine politiske verv. Han legger i sin innstilling til at dersom høyrepolitikeren flytter tilbake innen to år, har han rett til å gjeninntre i sine verv.