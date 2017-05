Yrkessjåfør blir fotgjenger i et halvt år

Mannen som er i begynnelsen av tjueåra, møtte i tingretten forleden siktet for råkjøring. Han ble klokket inn med en fart på 126 kilometer i timen i 80-sonen. Kjøringen skjedde må E6 ved Moholt i Trondheim en lørdagskveld i april. Politiet var på plass med fartsmåling.

La alle kortene på bordet

Farten var så høy at den overskrider minstesatsene for bøtelegging. Dermed måtte stjørdalingen møte i retten. Han innrømmet at han hadde kjørt altfor fort, og hadde ingen merknader til politiets gjennomsnittsmåling.

Tingretten kom til at farten kvalifiserer til fengselsstraff. Dommen ble 15 dager. Dommen ble gjort betinget. Stjørdalingen slipper å sone. Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

Fikk bot

I tillegg ble bilføreren dømt til å betale en bot på 8.000 kroner.

Retten konkluderte med at farten var så høy at stjørdalingen også skal fradømmes retten til å kjøre bil en periode. Bilføreren ba retten om å få beholde førerkortet. Han er nemlig yrkessjåfør og må kjøre bil i arbeid.

Vedtok dommen

Retten peker på at yrkessjåfører har et spesielt ansvar for å vise aktsomhet i trafikken. Derfor skal yrkessjåfører ikke nyte godt av lavere tap av førerrett enn andre. Retten peker på at tap av førerretten ikke er mer byrdefullt for stjørdalingen enn for andre i samme situasjon. Retten peker også på at bilføreren fra før av har to prikker i førerkortet.

Konklusjonen ble derfor tap av retten til å kjøre bil i en periode på seks måneder. Stjørdalingen må avlegge delvis ny førerprøve om han vil kjøre bil igjen.

Stjørdalingen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham.