Holdt ikke god nok avstand - mistet lappen

Utrykningspolitiet (UP) stanset ved 16-tiden tirsdag ettermiddag en lastebil på E6 ved Langstein i Stjørdal.

Ifølge operasjonsleder Ole Tuseth i Nord-Trøndelag politidistrikt holdt ikke kjøretøyet tilstrekkelig avstand til bilen foran.

- Lastebilen lå for tett på bilen foran. Det ble foretatt et midlertidig førerkortbeslag og føreren vil bli anmeldt for forholdet, sier Tuseth.

Sjåføren er i 70-årene og bosatt i en nabokommune.