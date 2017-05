Ny ungdomsskole kan bli et signalbygg

Den nye ungdomsskolen på Vikhammer kan bli et signalbygg for energieffektivitet.

Det mener venstres Torgeir Anda, som har levert interpellasjon om dette til Malvik kommunestyre.

"Ny ungdomsskole på Vikhammer bli nyskapende som miljøbygg. I Trøndelag har vi naturlige samarbeidspartnere som Enova og TrønderEnergi. Begge kan sikkert bidra til å se området i sammenheng. Det er trolig også mulig å få støtte til et slikt prosjekt. Det er viktig at dette arbeidet settes i gang tidlig.

Fotballbane

Ungdomsskolen kan bli et signalbygg for energieffektivitet. Gjennom en samordnet planlegging kan en velge energiløsninger som utnytter ulikt energibehov gjennom døgnet.

For eksempel kan en se for seg et energianlegg på kunstgressbanen som samler varme om sommeren, som så brukes om vinteren med hjelp av varmepumper. Bioenergianlegget på den videregående skolen kan også inngå i en løsning for området," skriver Anda.

"Miljøkommunen Malvik må være dristig for å få en framtidsrettet og helhetlig utvikling. Kanskje kan Vikhammer bli et prosjekt for innovative og miljøvennlige løsninger," legger han til.

Gjort andre steder

Representanten drar fram eksempler på energieffektive skoler. For eksempel Justvik skole i Kristiansand, hvor det bygges med lavere netto energibehov enn standard for passivhus. Og i Oslo, hvor alle nye skolebygg har krav om standard som passivhus, og der området Ydalir, planlagt for 2500 mennesker, og utvikles med mål om nullutslipp, ifølge Anda.

Miljøsatsing

I interpellasjonen spør Torgeir Anda om ordføreren vil følge opp slik at de mest miljø- og klimavennlige løsninger velges ved bygging av Vikhammer ungdomsskole og i utviklingen av Vikhammer sentrum.