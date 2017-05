Smugler fra Polen gjemte alkohol i hele bilen

Tolletaten gjennomførte en ordinær kontroll på E14 i Meråker torsdag 4. mai. En Ford Mondeo med norske skilter ble stanset i kontrollen.

I bilen lå det til sammen 408 liter øl og 277 liter brennevin. Det utgjør 146.325 kroner i avgiftsunndragelse.

– Det lå alkohol gjemt i hele bilen. Også i takboksen, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge.

Falske skilt

Ifølge Sørli var det tatt ut seter bak i bilen for å få plass til mest mulig.

– Det lå tepper over for å dekke til alkoholen. For oss var det åpenbart at noe ikke stemte, og det ble raskt avslørt, forteller Sørli.

De norske skiltene på bilen viste seg å være falske.

Sjåføren i bilen var en mann i 40-årene fra Polen.

Utvist

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor forteller at mannen vedtok et forelegg på 27.000 kroner for smuglingen.

– Vedkommende ble også vist ut av Norge for fem år. Han ble sendt ut av landet den 6. mai, sier Sparby.

Alkoholen, bilen og de falske skiltene ble inndratt.