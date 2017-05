Stjørdal vokser mest av randkommunene

Trondheimsregionen har stor framgang og vokser nå mer i folketall enn både Oslo-, og Bergen- og Stavangerrregionen. Trondheim har den største veksten, mens Stjørdal har størst vekst av randkommunene i regionen.

– Det er en klar dreining mot at det er storbyen som har størst økning. Trondheim hadde 1,8, prosent. Av randkommunene rundt, ligger blant annet Skaun høyt, men ellers er det Stjørdal med 1,8 prosent, kommenterer spesialrådgiver Leif Roar Skogmo i Stjørdal kommune.

Det var også befolkningsvekst i Meråker, mens Malvik hadde en liten tilbakegang, viser de nye tallene.

41 flere

Stjørdal hadde 23.666 innbyggere 1. april. Det er 41 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Det har vært en jevn vekst over ganske mange år nå, og det er bra. sier Skogmo.

Veksten i Stjørdal var 1,5 prosent de fire kvartalene. Fødselsoverskuddet var på 15 personer etter 71 levendefødte og 56 døde. 30 personer innvandret til Stjørdal, mens bare 15 utvandret. 220 kom flyttende fra et annet sted i landetog 209 personer flyttet herfra, viser tall fra SSB.

Flyplassen gir arbeid

– Hvorfor vokser Stjørdal så mye mer enn en by som Steinkjer som nå økte med kun tre personer?

– Vi ble større enn dem i 2009. Årsaken til det er at vi har mye arbeidsplasser i forbindelse med flyplassen. Vi har et næringsliv som går bra, og vi er en attraktiv bykommune. Og vi er del av et relativt stort bo- og arbeidsmarked.

Prognosen fra SSB viser imidlertid at veksten i Stjørdal vil avta noe. Det vil skyldes mindre innvandring og at det vil fødes litt færre barn, sier Skogmo.

– I Malvik har det gått litt opp og ned. Nå var det litt nedgang i siste kvartal. De har hatt litt mindre vekst enn oss over tid. Meråker, Frosta Selbu har relativt stabil befolkning, sier Skogmo.

Folketallet per 1. april 2017:

Malvik: 13812

Stjørdal: 23666

Meråker: 2514