Statens vegvesen gjennomførte en kontroll ved Hellbrua tirsdag kveld og onsdag morgen. Et kamera ble montert på sørsida av brua som automatisk registrerte skiltnummeret.

40 kjøretøy ble begjært avregistrert i løpet av de seks timene som kameraet var operativt.

– Dette er både nedslående og skremmende. Her snakker vi om mange begjæringer altså, sier Trine Giskås, som er fagleder ved Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.

Flere begjæringer

Kjøretøyene ble vinket inn ved busslomma rett overfor Scandic Hell Hotel.

– Det var faktisk mange kjøretøy som hadde flere begjæringer også, forteller Trine Giskås.

Kontrollen avdekket manglende forsikring, EU-kontroll, årsavgift og omregistrering.

– Til sammen 19 skilt ble fysisk tatt med inn. Dette var sjåfører som ikke klarte å ordne opp på stedet. Vi gir dem den sjansen når de blir tatt, sier Giskås.

Tre sjåfører ble også anmeldt for manglende førerrett. Det betyr at de ikke hadde gyldig førerkort for kjøretøyet. I tillegg ble en varebil stanset grunnet overlast.

Varsler flere kontroller

Fagleder Giskås opplyser at vegvesenet kommer til å intensivere kontrollvirksomheten i tiden framover.

– Vi ser det er et behov for det, understreker hun.