Asylmottak legges ned

Hegratunet og ytterligere ni mottak for enslige mindreårige vil avvikles i løpet av sommeren.

Det melder UDI på sine nettsider.

– Vi har nå valgt å si opp avtalene med ytterligere ti mottak for enslige mindreårige. Hensikten er at beboerne kan ha mulighet til å flytte før skolen starter til høsten, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

De fleste av kontraktene har tre måneders oppsigelsestid. Flyttingen vil skje før mottakene fysisk stenger dørene og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer, heter det i pressemeldinga fra UDI.

Det var Stjørdals-Nytt som omtalte saken først.

Tungt hjerte

Hegratunet mottak skriver følgende på sine Facebook-sider:

- Det er med tungt hjerte at vi informerer om at Hegratunet EM mottak nå skal avvikle sin drift. UDI har gitt beskjed om at vi er ett av de mange mottak som legges ned over sommeren. Vi er lei oss men forstår også at antall mottak må reduseres på grunn av at det kommer få asylsøkere til Norge om dagen.

- I månedene frem mot til 31 august skal vi fortsette med å gjøre vårt beste for at beboerne skal oppleve at Hegratunet er en bra plass å bo og at vi får en fin sommer på Hegra. Selv om vi gjerne skulle ha drevet lenger er vi glad for at UDI flytter beboerne på seinsommeren slik at de er klar til å starte opp på skole i en annen kommune fra høsten av. Kompetansen de ansatte har opparbeidet seg gjør de attraktive i arbeidslivet i Stjørdal.

340 plasser

I tillegg melder UDI at seks ordinære mottak har fått beskjed om at avtalene sies opp.

Totalt sier UDI opp 340 plasser for mindreårige og 1 040 ordinære plasser.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 9 500 i midten av mai i år. En årsak til det er at regjeringen har bestemt at enslige mindreårige uten dokumentert identitet kan bosettes (eksternt nettsted) . Andre årsaker er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne blir enten bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge.

UDI vil hver måned resten året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

