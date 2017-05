Fikk forelegg for manglende sikt

Utrykningspolitiet (UP) avholdt onsdag en større trafikkontroll på E6 i Malvik.

I tidsrommet mellom klokken 10.15 og 13.30 ble til sammen 188 kjøretøy sluset inn på vektstasjonen på Malvik og kontrollert av ordensmakten.

- To bilførere er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Han opplyser at det i tillegg ble utstedt et forenklet forelegg for manglende sikt.

- En bilist ble ilagt et forelegg for å kjøre med dårlig sikt, sier Gjølmesli og legger til at han ikke kjenner detaljene rundt forholdet.