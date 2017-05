Nå samles byens feteste glis

Torsdag er det mønstring for bilentusiaster i Stjørdal sentrum. Hell Cruisers har sitt årlige vårslæpp på torget og i gågata på torsdag.

– Det bruker å bli helt fullt. Både av dem som vil vise fram bilen sin og for dem som vil komme og se på. Fyller vi opp torget og gågata, vil vi også ta i bruk parkeringsplassen bak Domus, sier Truls Kyllo, som er nestleder for Hell Cruisers.

Stor mønstring

Selv om de fleste av klubbens medlemmer vil stille opp med sine amerikanske biler, ønskes også andre bilder velkommen.

– Vi ønsker også de med både veteranbiler og entusiastbiler velkommen til å stille ut bilder denne dagen. Dette har i de siste årene utviklet til en stor vårmønstring for bilinteresserte på Kristi himmelfartsdag, og det håper vi vil fortsette.

Mange medlemmer

– Hvor mange medlemmer er dere i klubben?

– Vi nærmer oss 100 medlemmer. Vi merker en voksende interesse for bil for tiden, og har valgt å åpne opp for medlemmer i klubben med andre typer biler også, men vi er fremdeles en amcar klubb.

– Mer enn bil som skjer denne dagen?

– Det blir grilling med salg av mat, kaffe og kioskvarer. Til slutt vil jeg understreke at det er gratis inngang til Vårslæppet, sier Truls Kyllo.