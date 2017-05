Sjekk den fisken Alexander tok i fjorden

Tirsdag nappet det skikkelig i snøret til Reinås ute på Stjørdalsfjorden. Etter en halvtimes kamp fikk han ombord ei kveite som var 142 centimeter lang og veide 45 kilo.

Driveren av sportsfiskebutikken Best Fiske har gitt råd til utallige fiskere opp igjennom årene. Tirsdag kunne han selv nyte godt av den kunnskapen har gitt til andre.

– Det kom innom en kunde på lørdag som sa at hadde tatt ei storkveite ute i fjorden. Den var 153 centimeter lang. Da ble vi gira og dro til samme plass. Etter en time med drift tok den en agnfisk.

Sjelden fangst

– Det er ikke tatt mange slike storkveiter på stang her i fjorden?

– Nei, og vi har lurt på om det på grunn av at vi ikke fisker riktig eller at det ikke er mange av dem. Det ser ut for at det blitt mer av dem.

– Hørt om mange kveiter tatt på stang i Stjørdalsfjorden?

– I indre del av fjorden har jeg bare hørt om disse to kveitene.

Brukte dupp

– Hva tok du den på?

– Jeg brukte agnfisk med to treblekroker. Agnet var hyse. Slapp det ned til bunnen og sveivet opp tre meter og satte på en dupp som ble firet femti meter bak båten. Deretter drev vi med båten i en time før duppen gikk under. Etter fem-seks minutter satte jeg kroken. Etter en halvtimes fight fikk vi kleppet kveita og fått den i båten, sier Reinås.

– Og dette er rekordfisken din?

– Har ei kveite fra før på 28 kilo tatt nordafor. Så den rekorden ble slått med god margin.

– Og nå kan du kalle deg fiskeekspert?

– Ja, nå kan jeg forteller at jeg har tatt kveite her i fjorden. Vi har lest oss opp og vært interessert noen år. Vi startet for fem år siden og fisket litt av og til. Men hadde mistet litt trua. Derfor var det godt at denne kom i båten.

– Hva skal du gjøre med kveita

– Den ble gløgget og hengt opp til mørning. Slik storkveiter skal henge, i likhet med storvilt, førti døgngrader for å få den rette smaken.