Forsyningsmarsjen samlet Mæreslekta

Det sa Margrete Mære Husby som sammen med et tjuetalls etterkommere av skatvalsbyggen Kolbjørn Mære brukte deler av søndagen til å gå Forsyningsmarsjen fra festningen på Hegra til Hoset på Ytteråsen og tilbake. Det var denne ruta de norske soldatene brukte for å få fram forsyninger til Hegra festning i april i 1940.

Det er Skarven Turlag og Hegra festnings venner som sammen arrangerer Forsyningsmarsjen, og det er det sjuende året på rad at den arrangeres. Marsjen går i de traktene som forsyningstroppen brukte for å få mat inn til festningen mens kampene pågikk.

Ble overrasket

Tyskerne hadde for lengst oppdaget at de norske soldatene fraktet mat til festningen fra Ytteråsen via Flaksjøen. Dette måtte forhindres for enhver pris. Og det var tyske patruljer over alt i området. Og det var på en slik tur med forsyninger at Kolbjørn Mære ble overrasket av en tysk patrulje og det kom til skuddveksling. En tysk soldat falt og Kolbjørn Mære ble alvorlig såret av en kule i foten.

Tyskerne forlot den hardt sårede soldaten mens de tok med seg skiutstyr og våpen slik at han ble liggende i kulda uten hjelpemidler. Men etter mange timers venting med store smerter og stort blodtap ble han funnet av sine egne og brakt til Røde Kors i Trondheim.

Datteren Margrete Mære Husby fortalte at faren hadde store plager i ettertid, med skadene han fikk i møtet med tyskerne. Selv om han hadde store smerter, var kanskje ikke de fysiske plagene som var de verste. De psykiske var kanskje verre.

Fikk svar

Under årets Forsyningsmarsj fortalte turleder Svein Arne Risvold om slitet som soldatene hadde med å skaffe forsyninger til festningen da den så å si var omringet av tyske tropper.

Noen av Mæreslekta kom fra Østlandet, andre fra Namdalen, men alle fulgte interessert med i hva som ble fortalt. Det var som de endelig fikk svar på noe de hadde spekulert på lenge.

