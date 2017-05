I januar la Politidirektoratet frem beslutning om ny tjenestestruktur som kommunene fikk anledning til å klage på.

I Trøndelag politidistrikt klaget 11 av 49 kommuner, deriblant Meråker kommune.

Ingen fikk medhold

Ingen av dem fikk medhold av Justis- og beredskapsdepartementet.

Onsdag ble det endelig besluttet hvor tjenestestedene skal ligge i de nye politidistriktene. Meråker lensmannskontor legges ned og blir en del av Værnes lensmannsdistrikt.

Overkjørsel

Ordfører Kari Anita Furunes (Sp) er skuffet over at klagen ble avvist.

- Vedtaket er motsatt av det vi ønsket oss og håpet selvsagt på medhold. Vi mener Meråker bør ha et eget lensmannskontor og har jobbet grundig med både høringsuttalelse og klage. Jeg er skuffet og frustrert over at dette ikke er tatt til følge, sier hun.

Furunes er kritisk til hele prosessen og føler seg overkjørt.

- Jeg er veldig frustrert. Det har vært en skinnprosess og en ren overkjøring av kommunene. Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger på høringsuttalelsen vår. Det har vært enveiskommunikasjon fra første dag, sier hun.

- Kritisk å isolere Meråker

I klagen pekes det blant annet på at Meråker kommune er en grensekommune med gjennomgående europavei og jernbane.

- Det er mange særegenheter for Meråker. Vi er en stor kraftprodusent, har en videregående skole med 200 elever og asylmottak med 210 beboere og hundre bosatte flyktninger på klagetidspunktet. Å isolere oss er kritisk, fastslår Furunes.

Ordføreren mener lokalkunnskap er nødvendig og at denne nå forsvinner med nedleggelsen.

- Stortinget understreket viktigheten av lokalkunnskap i sitt vedtak. Jeg støtter det vedtaket, sier Furunes.

- Mister lokalkunnskap

- Du tror ikke at politiarbeidet i Meråker kan håndteres godt nok fra Stjørdal?

- Nei. Hele hensikten med reformen er å styrke bemanning på utrykning, men også å drive forebyggende arbeid. Ingen kan erstatte kompetansen og myndigheten til et eget og lokalt politi, sier Furunes.

Meråker kommune får beholde lensmannen ut året.