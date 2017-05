Vårslæpp med blanke felger

Tørste motorer, grom lyd og blankpolerte glis er et sikkert vårtegn, uansett vær.

- Det er ikke akkurat drømmeværet. Vi var litt i tvil om vi skulle avlyse i dag tidlig, men vi bor tross alt i Trøndelag så vi får ta det været vi får, sier leder i Hell cruisers, Anne Britt Nilssen.

Bra oppmøte

En regntung dag til tross, bort i mot 70 biler sto pent linet opp på parkeringsplassen bak Torggården og E14. Det var ikke mange kabrioleter som fikk luftet seg med taket nede, men stemninga var upåklagelig likevel.

- Vi er veldig fornøyd med oppmøtet med tanke på været. Det var nok en del som ikke ville ta ut bilene sine i dag på grunn av regnet, sier Nilssen.

Selv stilte hun og ektemannen med to amerikanske biler. Men en av godbilene til Nilssen ble stående hjemme.

- Jeg har en gammel bil som jeg gjerne skulle hatt her, men som jeg ikke kjører med når det regner. Den har ikke viskere, forklarer hun.

Liker den amerikanske kulturen

Familien har til sammen fire biler som alle er amerikanske.

- Det er noe med denne typen biler som fascinerer. Det er både lyden, utseende og kulturen. Jeg tror nok man må like hele den amerikanske kulturen for å være interessert i disse bilene, sier Nilssen.

Det blir en del mekking og pussing. Og den store drømmen er å reise på ferie til USA.

- Men vi driver med drag race og bruker mye tid på klubben, så det får bli når vi får tid. Amcar er en livsstil, så jeg er glad for at mannen min og jeg har denne hobbyen begge to.

Våryre bileiere

Nilssen kaller vårslæppet for vårens vakreste eventyr. Det er i alle fall et sikkert vårtegn når de fete glisene endelig får komme ut på veiene etter en lang vinter.

- Det er mange våryre bileiere nå som tar ut bilene nå og begynner å reise på treff. Vi merker at interessen for amcar er på vei opp igjen. Og du trenger ikke å ha bil for å være med i klubben, sier hun.

Både veteranbiler og andre entusiastbiler var velkommen på vårmønstringen. Og framover vil klubbene samarbeide om en felles treffkveld i uka.

- Vi har inngått et samarbeid med Veteranklubben og vil ha treff på Torget hver torsdag framover. Før hadd vi hver sin kveld i uka, sier Nilssen.