Kommunen selger tomt for 17,5 mill.

Stjørdal kommune vil nå selge tomt på vel to mål, nord på Husbyjordet, prisantydning 17,5 millioner.

Det er Nils Borgar Husby i Heimdal Eiendomsmegling som forteller dette.

Vinkelbygg

Det må understrekes at dette ikke er «hotelltomta», tomta i hjørnet Ole Vigs gate– Stokkanvegen, nord for Kimen, og regulert for 15 etasjer, men tomta vest for hotelltomta, langs Ole Vigs gate , og i vest mot nedkjøringsrampe for parkeringskjeller.

Tomta Husby nå skal selge er regulert for et vinkelbygg.

Seks etasjer

Mot nord er dette arealet regulert for fem etasjer med en tilbaketrukket sjette etasje. Etasjehøyde mot sør er fire etasjer.

I prospektet heter det at arealene skal nyttes til sentrumsformål, det vil si bolig, forretning,privat eller offentlig tjenesteyting og kontor.

I første etasje er det ikke tillatt med bolig. Flere venter nå i spenning på hvor stor interessen er for denne eiendommen i kommunens absolutte sentrumskjerne.