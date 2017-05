Nesten ingen fikk forbedret

Det er eksamenstid overalt i videregående skole, og tid for å gjøre sitt beste.

For mange går det bra, men hvert år er det også noen som er misfornøyd med karakteren og benytter seg av muligheten til å klage.

Elever Bladet har snakket med har en oppfatning av at det sjelden belønnes, noe en sjekk ved Malvik videregående skole ser ut til å bekrefte.

Fikk karakteren satt ned

Ved Malvik videregående skole var det 44 elever som leverte klage på eksamensresultatet i fjor. Fem fikk forbedret karakteren. En fikk en dårligere karakter og resten fikk det samme.

Rektor Sigrid Marumsrud ved Malvik videregående skole forteller det få som får forbedret eksamenskarakteren.

Redd for nedsettelse

- Det er sjelden karakteren blir satt opp, og akkurat når det gjelder eksamenskarakteren er vi litt redd for at klaging kan føre til dårligere karakter. Når noen av våre elever ønsker å klage, tilbyr vi derfor at en faglærer kan se på oppgaven. Læreren kan være med og vurdere om det er noen fare for forverring av resultatet, sier Marumsrud.

Fire-fem elever ved Malvik vgs i fjor klaget på standpunktkarakteren.

God stemning

Det er nytt år og nye muligheter. Onsdag denne uke var en stor eksamensdag med norsk skriftlig hovedmål og mange elever bøyd i konsentrasjon over skrivepapirene på Vikhammer.

- Her har vi for første gang eksamen i idrettshallen i år. Det fungerer bra. Det rapporteres om god stemning, sier Marumsrud som forteller at eksamensperioden i videregående varer helt ut sisteuka før skoleslutt i juni. Det er også 500 privatister som tar eksamen ved Malvik videregående skole.

- Har du noen gode råd til de som har eksamen foran seg?

- Ja. Kom i god tid. Hvis en kommer for sent til eksamen risikerer en å ikke slippe inn i eksamenslokalet.

Sørg for å være uthvilt, og ha med noe mat som gir god energi. Jeg ser det er en del som bare har med forskjellig som inneholder mye sukker. Det er ikke så lurt.

Ta med de hjelpemidlene du har lov til. I flere fag kan en ta med læreboka og annet som kan være nyttig. Les oppgaven flere ganger og sørg for å besvare det som oppgaven spør om.

Hvert år er det noen som glemmer av å løse en oppgave, eller tror de bare skal besvare delprøve en - når de skal besvare begge. Se nøye så du ikke misforstår noe.