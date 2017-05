Sjåførelever får bo på trafikkskolen

– Jeg er veldig glad for vedtaket politikerne i Stjørdal nå har gjort. For elevene er det enkelt og rasjonelt at de får overnatte på trafikkskolen.

Det sier John Magnar Høiseth, mannen bak Stjørdal/Meråker Trafikkskole. For få år siden kjøpte han industrieiendommene, Sutterøygata 9 og 11, lokalene PrimaHus bygde og drev sin virksomhet fra.

1000 elever i året

– Vi kjøpte disse eiendommene for å samle vår trafikkskoleopplæring og yrkesutdanning på tyngre kjøretøy, vogntog, buss og lastebil, alt i full bredde. En svært god lokalisering for oss, ikke minst med tanke på elevene som kommer fra hele landet. Vi ligger på vel 1000 elever i året, og de har opphold av ulik lengde, en uke, to eller tre, sier Høiseth.

– Hva med opplæring på personbil?

– Denne delen av trafikkskolen skjer fra våre nye lokaler i Innherredsvegen, like ved Stjørdal stasjon. Det er slik at vi, Stjørdal og Meråker Trafikkskole, med 15 ansatte, i dag er Norges største trafikkskole for storbil samlet på et sted.

Alt på ett sted

Store arealer, også under tak i Sutterøygata. Området er regulert for industri, men i følge Høiseth meget godt egnet for trafikkskolens aktivitet.

– Her var det flotte arealer lett å tilrettelegge for teoriopplæringa for de ulike førerkortklassene. Det er rasjonelt både for de ansatte i kjøreopplæringa, og for studentene. Tidlig så vi at her var det også arealer for mulig ombygging til internatskole for elevene. 95 prosent av elevene kommer langveisfra og har behov for tilbud om overnattingssted mens de følger kursene. I dag lukker vi det behovet gjennom å peke på muligheter for botilbud under kursene både i Meråker og Malvik, samtidig som det ville være langt mer rasjonelt med overnattingstilbud i Stjørdal hvor bilene står og teoriopplæringa foregår. Her i Sutterøygata er det store kontorarealer som vi så en mulighet i, bygge om til internat for våre elever, sier Høiseth.

Møtte motstand

Han søkte første gang i 2013 om en omdisponering av kontorarealene for å tilrettelegge for hybler for de tilreisende elevene. Han fikk avslag og begrunnelsen var enkelt sagt; ingen overnattingsplasser i et område regulert for industri. Det ble ingen dispensasjon da.

– Vi ville ikke gi oss med dette svaret. Vi så mange fordeler gjennom å kunne tilby elevene bomuligheter i samme lokale hvor de fikk teoriundervisninga. De slapp reising til og fra, noe som også har et miljøaspekt. Samtidig vil det gjøre oss som bedrift sterkere i konkurransen med andre trafikkskoler. Så vi ga oss ikke. Det ga nylig resultater.

Optimister

– Nå i siste møte i plankomiteen i Stjørdal ble igjen vår søknad om etablering av internatskole for våre tilreisende elever godkjent, eller vedtatt. Et flertall på 6 mot 3 stemmer sier ja til en dispensasjon fra dagens reguleringsbestemmelse, industriområde, til fordel for å åpne for denne etableringa av overnattingsplasser. Det er vi nå selvsagt svært glade for.

– Så nå er det bare å slippe inn snekker med hammer og sag for ominnredning, gjøre kontorareal om til overnattingsrom, en internatskole for lastebil og buss?

– Det gjenstår en uttalelse fra fylkesmannen. Når denne foreligger vil saken igjen bli behandlet i plankomiteen. Nå er vi optimister, sier John Magnar Høiseth.