To biler involvert i trafikkuhell

Politiet i Nord-Trøndelag fikk ved 12-tiden fredag formiddag melding om et mindre trafikkuhell på E14 i Meråker.

- Det skjedde et sammenstøt mellom to biler i forbindelse med at den ene skulle svinge av til rasteplassen i Teveldalen, sier operasjonsleder Jan Frode Bjørvik i Trøndelag politidistrikt.

Ingen personer kom til skade, men det ene kjøretøyet fikk en del materielle skader og måtte fraktes bort av bergingsbil.

Bjørvik opplyser at partene ordnet opp på egen hånd.

- Det ble skrevet skademelding på stedet. Det blir en forsikringssak, sier operasjonlederen.