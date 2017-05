Hotell evakuert etter brannalarm

Politiet i Nord-Trøndelag meldte klokka 05.55 lørdag morgen om brannalarm ved Radisson Blu Værnes.

Ifølge politiets operasjonsleder på Twitter ble hotellet evakuert mens branvesenet søkte etter årsaken til alarmen.

Klokka 06.41 opplyste politiet at varmgang i en dataserver var årsaken og at situasjonen er under kontroll.

- Evakuerte gjester kan vende tilbake til sine rom, skriver politiet på Twitter.