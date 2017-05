Ingrid og Ole Morten inviterer til tur

Ordførerne i Malvik og Selbu inviterer til felles tur på Vennafjellet i regi av Trondheimsregionens friluftsråd.

De siste elleve årene er det blitt en tradisjon at Trondheimsregionens friluftsråd utfordrer ordførerne i de seks medlemskommunene om invitere innbyggerne med på tur.

Fremmer friluftsliv

– Ordførerens tur, startet vi med i 2007 i forbindelse med at friluftsloven var 50 år. Dette er blant annet et bidrag for å fremme friluftsliv som en helsebringende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Samt en ypperlig mulighet for å bli bedre kjent i eget og andre friluftsområder i regionen, sier daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker.

Malvik og Selbu

– Gjennom disse årene har deltagerne fått være med ordføreren på mange spennende turer. I 2009 var det fellestur med ordførerne i Malvik, Klæbu, Selbu og Trondheim til toppen av Hevillen. I fjor valgte ordfører Ingrid Aune å legge sin første fellestur på stien rundt Stavsjøen. Nå inviterer ordføreren i Malvik, sammen med sin ordførerkollega i Selbu, Ole Morten Balstad, til felles ordførertur på Vennafjellet.

Den turen gjennomføres torsdag 15. juni med parkering og oppmøte langs veien til Gammelvollstogo, sier Flataker, som håper og tror det også i år er mange som vil være med ordførerne på tur i marka.

– På turen blir det en orientering om områdets historie og tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon i et av regionens felles friluftsområder. Et område som benyttes av mange turglade innbyggere i Malvik, Selbu og fra andre kommuner. Det er ingen forhåndspåmelding til disse turene, det er bare å møte opp og bli med, sier Knut Erling Flataker.