Lundemo spør om veteraner

Eva Lundemo fra Høyre har kommet med en interpellasjon til kommunestyrets møte mandag 29. mai.

Hun viser til det store antallet norsk soldater som sendes til konfliktområder, og spør om Malvik kommune har en handlingsplan, eventuelt om det vil bli utarbeidet en plan for veteraner, og for å ivareta deres familier.

Forplikter

Den norske staten sender hvert år et stort antall soldater til konfliktområder.

– Siden andre verdenskrig har mer enn 100.000 norske soldater deltatt i mer enn 40 land. Dette er vårt samfunnsbidrag til fred. Dette er et bidrag som også forplikter det norske samfunnet. Våre soldater gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt. Soldatene løser vanskelige oppdrag i land med store utfordringer og utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger, skriver Lundemo.

Stress

– Libanon-undersøkelsen fra 2016 viste at omkring 13 prosent av dem som svarte fremdeles opplevde stress. Afghanistanundersøkelsen fra 2012 viser at 28 prosent av dem som svarte har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig, skriver Lundemo.