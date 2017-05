Besøksnæringa ble en tilskudds-vinner

Besøksnæringen mottok tilsammen sju millioner i tilskudd i fjor.

– Dette er i stor grad utviklingsmidler som forteller at vi har mange dyktige, store og små aktører innen besøksnæringa, sier Audny M. Mehammer rådgiver ved Enhet Næring i Stjørdal kommune.

I utvikling

Mange aktører har fokus på utvikling og de bidrar til at besøksnæringa er i ferd med å bli en stor og viktig næring i Stjørdal, sier Mehammer.

– Visjonen Stjørdal som en av landets beste arrangementsbyer, er mer realistisk enn noensinne, kommenterer Tor Jakob Reitan, talsperson for Landskytterstevnet, Agrisjå og Rally-VM. Han følger engasjert med på utviklingen.

Tre store

Det er spesielt tre som store arrangører som har utløst midler.

Det er VM i Rallycross, Agrisjå og Landsskytterstevnet i 2018.

– Alle disse arrangementene gir store ringvirkninger for næringslivet i kommunen for øvrig. Lokalt engasjement og bevilgninger utløser regionale bevilgninger og av og til nasjonale bevilgninger. Det siste er tilfelle for blant annet Hell Arena, hvor vi håper på en bevilgning i revidert statsbudsjett for 2017. Hell Arena er benevnelsen på et stort flerbruksanlegg for forskning og utvikling, events, aktiviteter, motorsport og idrett som er under planlegging på Lånke, sier Mehammer.

Mest støtte

Hell Arena var blant enkeltaktørene som mottok mest støtte i fjor fra både Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og Stjørdal kommune, ifølge Mehammer.

– Her er midlene investert i varig infrastruktur på Frigården i Lånke slik at Stjørdal får en unik messearena og skytterarena for gjenbruk år etter år, sier Tor Jakob Reitan.

Kommunen legger til rette

Audny Mehammer forteller at Stjørdal kommune har fulgt opp og lagt til rette for aktørene gjennom samarbeid, økonomisk støtte og infrastruktur.

– For å utløse regionale og nasjonale midler er det en forutsetning at kommunen går inn med støtte til de ulike prosjektene. Det er derfor viktig å ha kommunen med på laget. Dette er ei spennende næring med stort utviklingspotensial som kommunen vil prioritere også i årene fremover, sier hun.

Noen nylige

Noen av de senere som har fått tilskudd er Blues in Hell – 380 000 kroner av Nord-Trøndelag fylkeskommune til utvikling og gjennomføring av European Blues Challenge, kreativt Europaprosjekt og utvikling av ny festivalarena.

NAF motorsport avdeling Stjørdal – 150 000 kroner fra Stjørdal kommune til VM Rallycross 2017

Og IL Stjørdals-Blink Sykkel som fikk 150 000 kroner til Sykkel NM Landevei 2017.