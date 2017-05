Bygger gigantiske batterifabrikker

Skal elbilene få en konkurransedyktig pris uten statlige insentiver, må batteriene bli billigere.

Flere enorme batterifabrikker som er under bygging, kan være løsningen.

Mercedes-Benz' moderselskap, Daimler, går nå i gang med å bygge en stor batterifabrikk i Tyskland.

– Ved å legge grunnsteinen til en av de største og mest moderne batterifabrikkene setter Daimler AG en ny standard i den internasjonale bilindustrien, og tar det neste strategiske skrittet i vår elektriske offensiv, sier Dieter Zetsche, konsernsjef og styreleder i Daimler AG, i pressemelding.

Daimler skal bygge ut fabrikken i Kamenz. Det skal investeres rundt 4,5 milliarder kroner i utvidelsen.

– Bilindustrien er på vei mot en fundamental omveltning, og vi ser på oss selv som en av drivkreftene bak denne forandringen.

Ti elbilmodeller

Zetsche sier at Daimler skal ha minst ti helelektriske biler på markedet innen 2022, i tillegg skal de øke antallet hybride drivlinjer.

Det nye anlegget ligger fem mil fra Dresden, skal være operativt i midten av 2018 og sysselsette over 1000 mennesker. Kapasiteten skal bli fire ganger så stor som i dag, uten at de spesifiserer dette mer nøyaktig.

– Vi trenger en langsiktig horisont og selskaper som investerer i framtiden. Det er viktig at elektrisk mobilitet er markedsklart så fort som mulig, sa den tyske statsministeren Angela Merkel til Bloomberg i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen.

Enda større

Daimlers anlegg blir ikke så stort som Teslas Gigafactory, som er under bygging i Nevada. Tesla skal, sammen med Panasonic, investere over 40 milliarder kroner i anlegget. Første del åpnet helt i starten av 2017.

– Gigafactory skal produsere 35 gigawattimer per år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sa Tesla i en melding i januar.

Anlegget er i dag på vel 175.000 kvadratmeter, med et gulvareal på 455.000 kvadratmeter. Planen er at det skal bli mer enn tre ganger så stort.

– Vi regner med at bygningen blir verdens største.

Det er også planlagt storskalaproduksjon av batterier i Sverige, Polen og Ungarn.

Ifølge Bloomberg er det ventet at batteriproduksjonen mer enn dobles innen 2021, sammenlignet med i dag, noe som vil få prisen på batteriene kraftig ned. Analytikere som avisen har snakket med, mener det vil være snakk om noe i nærheten av halvert pris, noe som i løpet av neste tiår vil gjøre at elbiler vil få en konkurransedyktig utsalgspris over hele verden.