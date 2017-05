Gir yrkesfagene høyere status

Fagskolen på Stjørdal har i dag om lag 230 studenter på ulike fagretninger. Før jul kom den nye fagskolemeldingen, som gir både fagskolen og yrkesfagene høyere status.

Fagleder ved Fagskolen i Stjørdal, Asgeir Finserås, sier at de har ventet på fagskolemeldingen i lang tid.

- Nå får utdanningen status som høyere utdanning. Det gir våre studenter et mer strømlinjeformet utdanningsløp og flere valgmuligheter, sier Finserås.

Bredt spekter

En av de store entreprenøraktørene på Stjørdal og regionen, Skanska, omfavner den nye fagskolemeldingen. De trenger ansatte med et bredt spekter i forhold til utdanning og erfaring.

– Vi har et behov for et stort mangfold. Vi trenger dyktige håndverkere og medarbeidere med teknisk fagskole, bachelor eller master innenfor de fagene vi har behov for. Nå vil det bli lettere å kunne inspirere de ansatte som har potensiale til å ta større oppgaver, til å starte med den nødvendige videreutdanningen, sier Anne Mette Moen, HR-sjef ved Skanska i Trøndelag.

Rett løp for meg

En av de som har gått veien om yrkesfag, teknisk fagskole og lederjobb er Hans Kristian Musum. Etter yrkesutdanning, ble det ut i arbeidslivet.

- Men jeg ønsket meg nye utfordringer og søkte meg til teknisk fagskole her på Stjørdal. Kom så etter hvert inn i Skanska, og er i dag prosjektleder for utbyggingen av Torgkvartalet, sier Musum.

Viktig for bedriftene

Nytilsatt NHO-sjef i Trøndelag, Tord Lien, sier at det var på høy tid at denne meldingen kom.

- Bedriftene trenger fagfolk, og nå blir fagskoleutdanningen enda mer tilrettelagt for å utdanne de folkene bedriftene trenger. Yrkesutdanningen blir mer helhetlig, vi får sømløse overganger mellom de ulike utdanningsnivåene. Det å velge yrkesfag på den videregående skolen gir rett og slett flere valgmuligheter senere, sier Lien.

Må informere i ungdomsskolen

Både NHO, bedriftene og skolen er enig at den viktigste jobben som gjøres for å rekruttere dyktige fagfolk i yrkesfag, skjer i ungdomsskolen. Det er her elevene skal stake ut kursen framover.

- Med den nye fagskolemeldingen på plass, gir det bedre muligheter for valg og tempo på utdanningsløp. Nå må alle parter i dette bli enda flinkere til å synliggjøre de mulighetene som finnes innenfor yrkesfag, avslutter Tord Lien.