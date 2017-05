Tok hånd om blodig og beruset mann

Litt før klokka 10 søndag morgen mottok politiet i Nord-Trøndelag flere meldinger om en blodig og beruset mann på E14 i Stjørdal.

- Vi fikk 2-3 meldinger på mannen. Han blødde fra hodet og gikk langs veien ved festivalområdet på Prestmoen, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

En politipatrulje kjørte til stedet og kom i kontakt med mannen.

- Han fortalte selv at han hadde ramlet og slått seg. Patruljen har kjørt ham til legevakt for sjekk, sier Tiltnes og legger til at det ikke foreligger mistanke om at noe kriminelt ligger bak.