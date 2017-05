Vil ha fortgang i utbyggingen av Hommelvik

Rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen for Moan-området i Hommelvik krever et krysningspunkt over jernbanen før utbygging. Det betyr at grunneier Hommelvik Sjøside AS ikke kan starte en utbygging før en løsning er på plass.

Politikerne i Malvik har vedtatt å sette av ti millioner kroner til prosjektet, men er avhengig av å få med seg grunneier og Bane Nor på et spleiselag. Ordfører Ingrid Aune ønsker nå fortgang i saken og har bedt toppledelsen i Bane Nor om et møte.

– For Malvik kommune er det viktig at vi blir enige om en løsning for krysningspunkt av jernbanen. Dette er nøkkelen for å utløse boligbygging, aktivitet og innbyggervekst ved kollektivknutepunktet i Hommelvik sentrum. Det er også viktig at vi reduserer antallet spor i det stasjonsnære området, slik at vi gir rom for boliger og næringsliv, sier Ingrid Aune (Ap).

Drar ut i tid

Malvik kommune har jobbet med saken siden 2008. Ifølge Aune er målet med møtet er å få framdrift i arbeidet.

– Det er viktig at vi møtes på et høyt nivå, slik at vi får en omforent forståelse av problemstillingen. Forhåpentligvis kan vi enes om noen handlingspunkter som kan gi framdrift, sier Aune.

Glad for engasjementet

Utbygger Oddstein Rygg i Hommelvik Sjøside sier han er glad for at Malvik kommune engasjerer seg i saken. Hommelvik Sjøside kjøpte Moan-eiendommen for 17 millioner kroner i 2013 og planlegger 180 nye boenheter på tomta. Rygg opplyser at selskapet har forpliktet seg til å sette av et beløp til den planlagte tverrforbindelsen gjennom utbyggingsavtalen.

Båndlegging

Ifølge Rygg er det i hovedsak to uavklarte faktorer i saken om tverrforbindelsen. I tillegg til økonomi ønsker utbyggeren svar på om Bane Nor vil båndlegge areal på Moan i forbindelse med den planlagte utbyggingen av dobbeltspor.

– Vi vet ikke hvor stort areal de har behov for. Det får vi trolig heller ikke svar på før kommunedelplanen blir framlagt, sier Rygg og legger til at han er overrasket over hvor lang tid arbeidet med planen har tatt.

Etterlyser plan

Ingrid Aune har i en henvendelse til Bane Nor etterlyst framdrift i planarbeidet.

– Jeg frykter at forhold i Trondheim brukes som vikarierende argument. Det forsinker planleggingen av dobbeltsporet gjennom Malvik og arbeidet med krysning av jernbanen i Hommelvik, sier Aune.

Uavhengig

Hun mener det er fullt mulig å realisere en tverrforbindelse i Hommelvik før utbyggingen av dobbeltspor.

– Bygging av krysningspunkt og dobbeltspor skjer uavhengig av hverandre. Det som er avgjørende er hvordan dobbeltsporet og tverrforbindelsen planlegges, slik at vi kan trygge den videre utviklinga, fastslår Aune.