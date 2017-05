Ber fylkesmannen vurdere ordførerens habilitet

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag kveld å be fylkesmannen vurdere om ordfører Ingrid Aune var inhabil i en sak som omhandlet hennes sivile arbeidsgiver, Trønderenergi.

Stilte selv spørsmål om habilitet

Det var under behandlingen av kommunens eierskapsmelding i mars at det ble stilt spørsmål om ordføreren burde ha vært erklært inhabil.

Da saken ble behandlet i formannskapet stilte Ingrid Aune selv spørsmål om egen habilitet, i og med at saken blant annet omhandlet kommunens eierskap i Trønderenergi. Aune er sjef for samfunns- og myndighetskontakt i dette selskapet, en stilling hun har permisjon fra etter at hun tiltrådte som ordfører i Malvik på heltid etter valget høsten 2015.

Formannskapet konkluderte med at Aune ikke var inhabil og som ordfører ledet hun møtet under behandlingen av saken.

Ønsket ikke utsettelse

Da saken kom til behandling i kommunestyret ble det på nytt stilt spørsmål om ordførerens habilitet. For å få en juridisk avklaring av spørsmålet om habilitet ønsket ordføreren å få saken utsatt, men flertallet i kommunestyret vedtok at de ønsket å behandle saken uten ytterligere utsettelse.

Representanten Per Walseth (Pensjonistpartiet) varslet, på vegne av seg selv, Anders Frost Nordhaug (H) og Torgeir Anda (V) en lovlighetskontroll. Det betyr at fylkesmannen får spørsmålet om habilitet til vurdering.

Rotete fremstilling

Kommunestyret fikk mandag saken til ny behandling der rådmannen anbefalte kommunestyret å vedta at klagen oversendes fylkesmannen for videre behandling.

- Jeg skjønner ingen ting når jeg leser sakspapirene til dagens møte. Dette synes jeg er en rotete fremstilling av denne saken. Det er ikke slik at et flertall i kommunestyre kan stoppe en lovlighetskontroll. Det er nok at tre representanter krever at saken skal oversednes fylkesmannen for å få vurdert lovligheten av spørsmålet som er stilt om habilitet, sa Per Walseth i debatten på mandagens møte i kommunestyret.

- Det er riktig at ikke alt ble gjort slik det skal da kommunestyret behandlet saken på forrige møte. I ettertid ser jeg at ordføreren burde ha utsatt behandlingen av saken, sa ordfører Ingrid Aune før et enstemmig kommunestyre vedtok å oversende saken til fylkesmannen for vurdering.