De bidrar til at Lånkebanen skal skinne på VM

Baneanlegget til VM i rallycross på Lånke vil framstå polert takket være en arbeidslag ledet av arbeids- og inkluderingsbedriften Fides.

Får skryt

Arbeidsgjengen består blant annet av folk på attføring og arbeidstrening fra NAV. De har stått på en tre ukers tid, og det vises.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at det blir fint. Jeg ser det selv også at det har skjedd veldig mye oppå her. Det er noe helt annet nå enn for tre år siden, sier arbeidsleder Arve Fossen fra Fides.

Fristende gulrot

Det har vært stor interesse for å bli med og gjøre en innsats, mange som har meldt seg på. Og noe av grunnen til det er nok gulrota - fribilletter til VM i rallycross, forteller Fossen.

- Det er helt greit å være her. Fint med litt andre arbeidsoppgaver. Dessuten er jeg mer enn litt interessert i motorsport, sier en som forteller at har sommerjobb via Stjørdal kommune og at han meldte seg på for å skaffe billett til VM.

Tredje året

Det er tredje året Fides står for et arbeid ved motorsenteret. De foregående to årene har også en gjeng på soning fra Leira, deltatt i arbeidet.

- De fra Leire hadde ikke mulighet i år. Men vi skal holde på nå til uka etter rallycrossen. Blant annet skal vi male disse røde og hvite cubsene langs hele banen. Neste uke skal vi være med og få satt opp noen gjerder. Etter VM som går 9. 10 og 11. juni skal vi være med å rigge ned, sier Arve Fossen.

Noe av det mest omfattende arbeidet, har vært rydding av krattskog i skråningene.