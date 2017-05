Det lysner for gang- og sykkelvei

Statens Vegvesen har tatt inn strekningen langs E 14 fra Meråker kirke til Evja på listen over gang- og sykkelveier som vegvesenet ønsker å realisere i løpet av perioden 2018 - 2023.

Men det betyr ikke automatisk at den blir realisert i løpet av perioden.

Sjansen øker

– Det er de årlige budsjettene som avgjør hvilke prosjekt som blir gjennomført. Men denne strekningen er med på listen, og da øker mulighetene, sier June Stubmo, overingeniør i Statens Vegvesen i Nord-Trøndelag.

Hun sier også at Vegvesenet har prioritert nettopp denne strekningen fordi den er en videreføring av en eksisterende gang- og sykkelvei, og fordi den dekker et område der det fins en god del boliger.

Ønskeliste

Meråker kommune har meldt inn til vegvesenet et sterkt ønske om å få gang- og sykkelvei på tre strekninger langs E 14.

Øverst på denne ønskelisten står nettopp strekningen fra Meråker kirke til Evja. Som punkt to står strekningen fra Bruketskrysset til Turifoss, altså østerover fra Meråker sentrum, og til slutt strekningen fra Evja til Gudå.

Forskuttere?

Ordfører Kari Anita Furunes vil også vite om kommunen kan gjøre noe for å styrke mulighetene til å få gjennomført alle kommunens ønsker. I et brev til Statens Vegvesen spør hun om det kan hjelpe på utbyggingshastigheten om kommunen er villig til å forskutte penger til å lage reguleringsplaner som kreves for å kunne bygge gang- og sykkelveier.

Mangler penger

– For å si det enkelt: Nei. Vi mangler ikke penger til planlegging. Vi mangler investeringsmidler. Vi har mer planer enn vi har penger til å gjennomføre planene, svarer sjefingeniør Joar Nordtug i Statens Vegvesen på spørsmålet fra Meråker-ordføreren.

Nordtug sier også at Nasjonal Transportplan (NTP) som blir vedtatt i juni, vil gi rammer for hvor mye vegvesenet kan bruke på å bygge gang- og sykkelveier.

«Veldig tidlig»

– Strekningen fra Meråker kirke til Evja er med på listen over prosjekt som kan bli gjennomført i perioden 2018 - 2023. Hvor stor er sjansen for at den blir realisert innen 2023?

– Når NTP er vedtatt, vil vi vurdere hvilke strekninger vi prioriterer ut fra de rammene vi har. Strekningen fra Meråker kirke til Evja er en av dem som er med på listen som vi velger blant. Men ennå er det veldig tidlig å si hvor stor sjansen er for at nettopp denne strekningen blir gjennomført, sier sjefingeniør Joar Nordtug i Statens Vegvesen.