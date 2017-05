Denne gjengen tok skalpen på Fram

Hegras fotballherrer i 5. divisjon vant 4-3 over Fram i et dramatisk lokaloppgjør på Hegra Sparebank Arena mandag kveld. Vinnermålet kom fire minutter på overtid.

– Vi flyr høyt i Hegra i dag! Vi må innrømme at det er litt spesielt å slå Fram, som alltid har ligget høyere enn Hegra i divisjonssystemet. Jeg må få berømme laginnsatsen. Halve laget avsluttet med krampe og strekk, sier Hegra-trener Rune Sæther og ler.

Drama

Skatvalslaget tok ledelsen 1-0 etter en drøy halvtime ved Bjørn Arild Enget. Hjemmelagets Gøran Dalsnes Ervall utlignet fem minutter senere, og det sto 1-1 ved pause.

Espen Sjømo ga Hegra ledelsen 2-1 på straffespark, og Ervall økte ledelsen til 3-1 kvarteret før kampslutt.

– I denne perioden var vi veldig gode, sier Rune Sæther.

Men så startet dramaet. I det 85. og det 87. spilleminutt scoret Fram to ganger ved Håvard Haugan Sandvik og Jørgen Nyeng.

Like før overtiden startet fikk Hegra annullert en scoring, uten at spillerne fikk det med seg. Mens de fortsatt jublet for det de trodde var scoring, gikk Fram rett i angrep og kom alene med keeper Håvard Sundt Solberg, som avverget scoring.

Og fire minutter på overtid kom 4-3-målet, signert Pål Henrik Selvåg Johansen.

– Det var så mange følelser på kort tid. Først meget skuffet, så nervøs og til slutt bare glede. Helt fantastisk, sier Hegra-trener Sæther.

To seirer på rad

Etter en tøff åpning på sesongen har Hegra nå to seirer på rad.

– Vi tok en fortjent seier over Fram. Vi ble enige om å være offensiv og presse høyt, noe vi lyktes med. Nå gleder vi oss til de neste kampene, forteller Sæther.

TABELL | Her er tabellen i 5. divisjon avdeling 1!

Fram møter Overhalla på hjemmebane i neste kamp. Den spilles på Framnes tirsdag 6. juni. Hegra har bortekamp mot Nessegutten fredag 9. juni.