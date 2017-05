Informerer om skjellprøveprosjektet

Vegard Pedersen Sollien kommer på vårmøtet til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag. Han arbeider til daglig på Veterinærinstituttet og vil informere om skjellprøveprosjektet og han er ellers utdannet ferskvannsbiolog og ivrig laksefisker. Det vil bli gitt informasjon som kan være nyttig nå like før sesongstart. Det vil bli utlevert skjellprøveposer, desinfiseringsblokker og pulver til desinfisering av fiskeutstyr til de som utfører desinfisering til egne fiskere. Vi håper på godt oppmøte av engasjerte laksefiskere!

– Vi inviterer laksefiskere og alle som er interessert i laks og elva til å komme på møtet. Sollien skal holde foredrag. Det blir mulighet til å stille spørsmål om skjellprøveprosjektet og andre ting som gjelder elva. Vi håper at dette er en arena hvor vi kan diskutere fiskeregler og forvaltning. Vi håper at også elveeierne kommer på møtet, slik at de også deltar i debatten. Jeg vil snakke om forvaltning, forventning, fangststatistikkutvikling og sjølaksfiske, sier Gunnar Daniel Fordal, leder i elvereierlaget.

– Noe dere vil ha debatt om?

– Jeg ser for meg en meningsutveksling. Det er mange saker hvor det er bra å få frem synspunkter, sier Fordal og ønsker alle velkommen klokka sju.