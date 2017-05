Klart for hestehandel om Bankgården

Kommunestyret har gitt ordfører Kari Anita Furunes klarsignal til å forhandle med Hernes Eiendom AS om Bankgården. Ny tomt for gjenbrukstorget ligger også i potten.

Kommunestyret ga klarsignal med knappest mulig margin. Ordførerens dobbeltstemme ble nemlig avgjørende.

Ny tomt

Temaet for diskusjonen mellom partene er dette:

Kommunen selger aksjene sine i Bankgården AS til Hernes Eiendom AS. Til gjengjeld får kommunen et areal på Stormyra, der Hernes har et større næringsområde, til nytt gjenbrukstorg.

Meråker kommune er nemlig nødt til å finne ny tomt for gjenbrukstorget for å kunne utvide kapasiteten på renseanlegget.

Bekreftelse

I kommunestyret mandag kveld kunne ordføreren presentere en bekreftelse, undertegnet av Jon Petter Hernes, som bekrefter at Hernes er villig til å forhandle med kommunen om å avstå grunn på Stormyra. Til gjengjeld selger kommunen aksjene sine i Bankgården AS med tilhørende tomt til Hernes.

Partene skal også forhandle om prisen for grunn og aksjer.

Kan si nei

Dette betyr ikke automatisk at det blir noe av en slik hestehandel. En handel krever at partene må bli enige. I kommunestyrets vedtak er det nemlig forutsatt at saken skal sluttbehandles i kommunestyret når forhandlingene er avsluttet.

Da har kommunestyret muligheten til å si nei.

Møte

Ordføreren hadde møte med Hernes like før helga, og han var interessert i å snakke om saken. Men ordfører Kari Anita Furunes understreket i kommunestyret at det er hun som har tatt initiativet til denne diskusjonen - ikke omvendt.

- Det vi er enige om, er at det fins et grunnlag til å diskutere videre. Dette er ingen endelig avtale, understreket ordføreren også i kommunestyret.

Blander kortene

Det var slett ingen enighet om at dette vil kunne være en god løsning. Opposisjonen, Venstre, Bygdelista og Frp, ville slett ikke blande sammen et salg av Bankgården med et kjøp av tomt til nytt gjenbrukstorg.

De avviser ikke at det kan være en god løsning å legge gjenbrukstorget til Stormyra. Men det har ingen ting med framtiden for Bankgården å gjøre. Det er å blande kortene, mener de tre partiene.

Dobbeltstemme

Kjersti Kjenes (Bygdelista) hadde meldt forfall i siste øyeblikk. Derfor var det ikke innkalt noen reserve for henne. Hadde Kjenes eller en vararepresentant for henne vært på plass, hadde kommunestyret trolig sagt nei.

Men med ordførerens dobbeltstemme ga kommunestyret klarsignal til å diskutere en eventuell hestehandel med Hernes om Bankgården AS.