Nå samarbeider de om mobilbetaling

Kontanter er på vei ut, og mobilbetaling på vei inn.

– Vi konkurrerer ikke om betalingsløsning, men vi konkurrerer fortsatt om den beste renta, sier gjengen.

Tester ut betaling

Stemninga er god når sparebankene møtes i SMN1 sine lokaler i Kjøpmannsgata. De er konkurrenter på de aller fleste områder, men kompiser når det gjelder Vipps - betalingsløsning over mobil.

Samarbeidet startet i februar da DNB meldte at over 100 banker kom inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB. Samtidig overførte Sparebank 1 satsingen på mCash til Vipps. Kampen om mobilbetaling hardnet til da det ble klart at Nordea allierte seg med Danske Bank om konkurrenten MobilePay.

Vipps begynte som venn til venn betaling. Nå er kunde til bedrift betaling lansert. Med VippsGo mener de lokale bankaktørene at handel- og tjenestenæringen vil bli revolusjonert. Løsningen gjør det mulig å selge varer og tjenester gjennom mobiltelefonen for eksempel for lag og foreninger og i butikker. Bedriftene kan legge inn menyen på Vipps, og kundene kan betale varen på vei til kassa.

Neste helg kan folk lære mer om den nye løsningen.

– 10. juni vil aktørerene fra de fire bankene bli samlet under ett telt på Torget. Da er det mye som skjer i Stjørdal og vil det bli mulighet til å teste ut Vipps-betaling, sier Jon-Roar Langørgen i DNB.

Tradisjon

Med seg på Torget har de flere kunder. Hos Oss er med, det samme er MX Sport og Tangmoen IL, mens Selbu Sparebank har med sin kunde, Landlig Velvære.

Det er ikke hverdags at konkurrerende sparebanker drar på telttur på Torget sammen. Men samarbeid mellom norske banker er heller ikke unikt.

– Norske banker har tradisjon for å samarbeide. Vi gjorde det samme da kortløsningen kom. Verken privatpersoner eller bedrifter er tjent med med mange ulike løsninger, sier han.