Skal levere mat til tusenvis av skyttere

Mandag kveld ble avtalen mellom LS2018 og Marias Kjøkken skrevet under og beseglet med et realt håndtrykk mellom LS2018-leder Tor Jakob Reitan og Maria Tuff i Marias Kjøkken.

Arrangøren av landskytterstevnet er veldig fornøyd med å ha fått på plass en solid og lokal aktør som får ansvaret for matserveringen til de mange tusen skytterne som kommer til Stjørdal i augsut 2018.

- Vi gleder oss over å få til dette, vi er heldige som får med en solid og kvalitetsbevisst lokal aktør med gjennomføringsevne. Vi har jobbet med dette i trekvart år. Nå er vi sikker på at gjestene våre får god og lokal mat under landsskytterstevnet, sier LS2018-sjef, Tor Jakob Reitan i en pressemelding.

Grundig forarbeid

Marias Kjøkken har lenge vært en nestor innenfor catering og den gode smaken i Stjørdalsregionen men også i stor grad i Trondheim.

Men hun har aldri gapt over et så stort arrangement som Landsskytterstevnet før, så hun er glad for å få med kokken Svein Ivar Berg som prosjektleder.

Berg, som kommer fra Malvik, har bakgrunn som kokk for flere store arrangement som for eksempel militærøvelsen Cold Response i 2014, Sommerfestivalen i Selbu og for den norske delegasjonen under junior- VM i alpint i Åre i vinter, for å nevne noe.

- Jeg har til og med vært kokk under landsskytterstevnet på Jonsvatnet i Trondheim i 1978. Der serverte vi kjøttkaker, pølse og fiskekaker i Sirkus Arnardos sirkustelt, forteller Berg i pressemeldingen.

Middag til 5000 hver dag

Landskytterstevnet er et gedigent arrangement, og det er også den store utfordringen for prosjektleder Svein Ivar Berg og Marias Kjøkken.

Et estimat på 5000 lunsj og 5000 middag daglig ligger på bordet nå. Men Berg sier at det tallet kan endre seg.

- Uansett så er vi opptatt av at dette skal bli tidenes Landsskytterstevne, sier Berg, som til daglig er å finne over grytene i fjellheimen for Trondheim Turistforening.

Arbeidet med å bygge opp et stort kjøkken på arenaområdet på Frigården er allerede i gang.

- Vi har allerede gjort et stort forarbeid og vi har bekreftet utstyrsbestilling til kjøkkenet vi skal bygge på Frigården. Vi har tro på at dette blir bra, sier Berg.