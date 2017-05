Slik blir årets SommerMalvik

Mandag kveld kunne ungdomslederne for årets SommerMalvik presentere programmet for 2017-utgaven.

– Årets program er fylt med mange flotte aktiviteter for barn og ungdom. Vi har tenkt på variasjon, slik at tilbudet skal passe for alle, sier Sander Dyvik til Bladet.

Gode, gamle aktiviteter

16-åringen er en av ti ungdomsledere under årets SommerMalvik. Tenåringene har sammen med representanter fra kulturavdelingen i Malvik kommune utarbeidet og planlagt arrangementet og kunne denne uka legge fram resultatet.

– Vi startet arbeidet med en idémyldring sammen med ungdommene i vinter og var allerede da enige om at mange av de gode, gamle aktivitetene fremdeles fungerer, sier avdelingsleder ved virksomhet kultur, Hans Jørgen Renå.

Rafting tilbake på programmet

Dermed har aktiviteter som sjøfiske, padledag og skyting i Mostadmark fått plass også i programmet for 2017. SommerMalvik går av stabelen fredag 16. juni og innledes med aktivitetsdag på Midtsandtangen. I løpet av de tre neste ukene får deltakerne muligheten til å oppleve topptur til Galdhøpiggen, overnattingstur på Gammelvollstoggo, paintballskyting, tur til rypetoppen, ridning ved Stall C og fiskekurs. I tillegg har arrangøren valgt å gjeninnføre det som for mange var et høydepunkt, før det ble fjernet fra programmet for en tid tilbake.

– Raftinga på Oppdal har vært en etterspurt programpost. Det er årsaken til at vi nå har valgt å gjeninnføre det, forklarer Renå.

Miks

Også han betegner årets tilbud som rikholdig.

– Vi har mikset lokale friluftsaktiviteter som skal være lett å gjenta for ungdommene med mer ekstreme ting. Det er kjennetegnende sier han.

Nytt samarbeid

Nytt av året er et samarbeid med Malvik jeger- og fiskeforening.

– Det vil bli leirdueskyting på Ivermoen og aktiviteter ved foreningens klubbhus på Øya. Blant annet vil deltakerne få prøve seg på fluekasting. At lokale krefter vil bidra med ekspertise synes vi er artig, sier Renå.

Stor pågang

Han forventer stor pågang når kommunen åpner påmeldinga på sine nettsider tirsdag 6. juni klokka 21.

– Vi har 600 plasser, men forventer et stort trykk allerede ved åpninga. Av erfaring kan det lønne seg å være ute i god tid dersom en ønsker plass – spesielt på de mest populære aktivitetene, sier Hans Jørgen Renå.