Pål er ferdig med laksesesongen

Pål Brattås sitter ved bredden av Stjørdalselva og ser på at laksen hopper i elva. Han er en av seniorene blant sportsfiskerne, og få har tatt så mange lakser i elva som han. I forrige uke tok han sin sjette laks for sesongen og har dermed fylt årets kvote. Han forteller ikke dette for å slå seg på brystet at han er flink fisker. Dagens kvote er langt mindre enn det antall laks Brattås tok før kvotesystemet ble innført.

– Jeg er motstander av fang og slipp som har blitt så moderne nå for tida, sier han

– Du liker ikke fang og slipp?

– Nei, jeg er ikke noe glad i det. Jeg synes det er unødig pining av fisken. Jeg vet at det er et ømt tema for mange, men jeg er ikke noen tilhenger av dette. Jeg har sett litt forskjellig når det gjelder behandling av fisken som slippes tilbake. En del løfter opp fiskene og tar bilder. Ikke bare en gang, men flere ganger. Noen løfter til og med fisken etter sporden. Det er ikke bra, sier Brattås.

Han kan forstå at enkelte vil fiske hele sommeren, men mener at det ikke er bra for fisken.

– De fisker og tar nesten livet av laksen før den blir satt ut. Senere kan den laksen bite på til en ny fisker og samme gjentar seg. Da blir det ikke mye krefter igjen i den fisken til slutt.

Mange fiskere

Brattås synes heller ikke noe om at de som slipper ut laks kan fortsette fisket etter å ha tatt en laks.

– Vi ser at de som driver med fang og slipp legger mye press på elva. De bare fortsetter etter at de har satt ut fisken. Vi andre tar en laks også går vi ut av elva. Jeg mener at de kan gjør som de vil, men når de har att en laks for dagen, så bør de gå ut av elva etterpå. Ellers så blir det veldig mye press på elva. Dette er et tema blant fiskerne i elva og er ikke noe som bare jeg som mener, sier han og legger til at skal man sette tilbake fisk så bør fiskerne fiske uten mothaker, for å skåne fisken mest mulig.

– Vet du av flere som har avsluttet med full kvote?

– Nei, ikke som jeg vet om, men jeg mener at det er bedre for fisken.

– Har du hatt en bra sesong?

– Ja, den har vært kjempebra. Jeg har fått tre små og tre store, hvor den største var 10,6 kilo. Jeg har mistet et par store også, men noen må jo slippe unna, sier han med et smil.

Grei kvote

– Hva synes du om kvoten på seks laks?

– Kvoten er helt grei. Det er nok med de seks laksene.

– Var det ikke litt tidlig å avslutte sesongen.?

– Egentlig ikke. Det har vært så mye folk i elva at trivselen har ikke vært like stor. Det var litt godt, for nå kan jeg tenke på andre ting.

– Hva skal du gjøre i sommer nå da?

– Det blir å bruke tid på hytta.

Brattås kommer til å ta frem laksestanga til høsten. Han er en av fiskerne som holder på med stamfiske til klekkeriet og kommer til å ta fram laksestanga når det blir tid for å skaffe laks til klekkeriet i Meråker.