Må ta hjerneprøver selv

Om ikke lenge starter bukkejakta og alle som skal jakte på rådyr og annet hjortevilt i høst må hente ut prøvetakingsutsyr hos kommunen og sende inn hjerneprøve for hvert voksne dyr de skyter.

Som Bladet har omtalt tidligere i vår, må det i år tas hjerneprøve av alt hjortevilt som er eldre enn ett år og som skytes under årets storviltjakt. Bukkejakta starter 10.august, og de som skal jakte på rådyr fra da må også hente prøvetakingsutstyr på servicetorget på Stjørdal kommune.

Skrantesyke

- All hjortevilt som skytes under jakta i høst skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Det er jegernes ansvar og ta hjerneprøver av alle skutte dyr som er eldre enn ett år. Jeg har sendt ut informasjon om dette til valdansvarlige og stort sett alle jaktledere i Stjørdal. Vi skal ha et informasjonsmøte på Sagatun grendehus 30. august, sier Stian Almestad i Stjørdal kommune.

De som skal jakte hjortevilt i Stjørdal kommune skal hente prøvetakingsutstyr i såkalte "jegerpakke" på servicetorget.

- De som har skutt rådyr, hjort eller elg skal ta hjerneprøve og sende inn samme dag. I jegerpakken vil det være alt en trenger for å ta hjerneprøve, merking og det er frankert konvolutt. En vil få svar på prøvene fortløpende og i løpet av noen dager, opplyser Almestad.

Om en skyter flere dyr samme dag kan man sende prøver samlet per dag. På infomøtet vil jegere få bred informasjon fra Ivar Hanem fra Mattilsynet og fra Christer Rolandsen i NINA.

Infomøte

I Malvik kommune er det Lars Slettom som formidler jegerpakkene.

- Jeg har delt ut disse jegepakkene til valdansvarlige og grunneiere som selger jaktkort for bukkejakt. I tillegg har jeg noen jegerpakker som jeg kan dele ut ved behov, sier Slettom.

Også i Malvik skal de ha infomøte om hjerneprøvetakingen den 30.august. Møtet er på kantina i rådhuset.

- Jeg har delt en instruksjonsvideo på hvordan en tar hjerneprøve på Malvik kommunens hjemmeside, tilføyer Slettom.

I Meråker har jaktlederne fått epost med informasjon om at det blir hjerneprøvetaking og at det arrangeres informasjonsmøte den 7.august.

Jakttider

Det er nasjonale forskrifter på hvilke storvilt en kan skyte når. I år er det for Nord-Trøndelag fylke endret slutten på jakttidene for storviltjakt.

- Nytt av året er at jaktlagene kan jakte storvilt - også elg - fram til 23.desember, sier Almestad.

10.august starter bukkjakt på rådyr. Rådyrkje- og geit kan jaktes fra 25.september. Samme dato er det mulig å jakte elg i hele Nord-Trøndelag. Hjortejakt er mulig fra 1.september. Alle storviltjakt er ferdig 23.desember.

- Det oppfordres til vesentlig bestandreduksjon av hjortevilt. Se for eksempel på antall skutte rådyr under jakta i fjor. I Stjørdal kommune ble det skutt 145 rådyr og det ble påkjørt 73 rådyr i trafikken. Det viser at det er for mye rådyr og det oppfordres til å legge bedre til rette for rådyrjakt, sier Almestad.

Også dette blir det informert om på møtet 30.august og Almestad håper at mange jegere kommer på møtet.

- Her bør alle valdansvarlige og jaktlag være representert.