Tingretten konkluderer med at mannen utgjør en ikke ubetydelig trafikkrisiko.

Det var en kveld i april i år bilføreren som er i slutten av trettiåra og hjemmehørende i Sør-Trøndelag, ble målt av gjennomsnittsmålingen i Helltunnelen.

Mannen hadde kjørt med en fart på 102 kilometer i timen gjennom 80-sonen i tunnelen. Ettersom bilføreren hadde seks aktive prikker i førerkortet, ble det inndratt av politiet etter kontrollen.

Det protesterte bilføreren på. Han er helt avhengig av førerkort i det daglige, har han forklart. Dermed ble førerkortbeslaget lagt fram for tingretten forleden. Retten konkluderte med at begjæringen om førerkortbeslag skulle tas til følge.

I kjennelsen legger tingretten vekt på bilførerens førerkorthistorikk.

– Siktedes førerkorthistorikk tilsier at han mangler respekt for helt grunnleggende trafikkregler, konkluderer tingretten. Retten legger også til at bevisene mot bilføreren er sterke.

Han hadde fra før seks aktive prikker i førerkortet. Denne gangen ble han målt med gjennomsnittsmåling over fire kilometer. Politiet har til og med kontrollkjørt løypa i ettertid for å måle avstanden mest mulig nøyaktig.

Målingen viser at bilføreren er gitt en sikkerhetsmargin på 60 meter under kontrollmålingen. Det er mer enn tilstrekkelig, mener retten som peker på at kravet til sikkerhetsmargin på gjennomsnittsmåling bare er 20 meter.