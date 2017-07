SJFF skal ha oppsynet for hele Stjørdalselva

Avtalen med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening er unik og uten sidestykke i Trøndelag. Partene møttes på valdet vold og tok en kjapp kontroll av sportsfisker Tom Olav Ruud fra Åndalsnes. Han hadde fiskekort og alt var i orden.

18 oppsyn

Fiskeutvalgsleder Morten Welde forteller at de har 18 oppsynsmenn i foreningen som nå kommer til å sjekke at fiskereglene overholdes i hele elva.

–Vi har takket ja til henvendelsen fra elveeierlaget om å påta oss oppsyn for hele elva, sier Welde.

Elveeierlagsleder Gunnar Daniel Fordal forklarer at oppsyn i elva er en del av ansvaret elveeierlaget har.

–Vi har funnet ut at det er mest praktisk og rettest å overføre dette ansvaret til oppsynet SJFF allerede utfører på sine vald, slik at det ikke blir to forskjellige apparat som opererer ved siden av hverandre.

Pålagt oppgave

Er det på grunn av at det er mange brudd på fiskereglene?

–Nei, det er det ikke. Vi er pålagt dette ansvaret av Miljødirektoratet og ønsker å ha det i driftsplanen for vassdraget, sier Fordal.

De to mener at det ikke er noen elver i Trøndelag med en lignende avtale.

–Det er vel bare i Finnmark at vi har ei fiskeforening har oppsyn for hele elva, sier Morten Welde.

Likt oppsyn

Hvordan vil det bli oppfattet på de private valdene?

–Det tror jeg blir bra. De som fisker på private vald skal kontrolleres på samme måte som andre fiskere. Oppsynet skal ikke lure i buskene og ta enkeltfiskere. Det skal gjennomføres på samme måte som ellers i elva. Det er et sett med fiskeregler for elva som skal følges opp. Det gjelder blant annet kvote, redskap, innmelding av fiske og at fiskeavgiften er betalt, sier Fordal som oppfordrer alle fisker til å levere skjellprøver.

SJFFs fiskeoppsyn har vester med på påskrift fiskeoppsyn eller legitimasjon som vises frem når de foretar oppsyn.

Strengere i august

– Fra 1. august er det strengere regler?

–Ja, nå er det ikke lov til å ta hunnlaks og markfiske er forbudt, sier Gunnar Daniel Fordal.