Uenig i jakt på bever

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at bestanden av bever i Meråker er for liten til å starte ordinær jakt på den.

Som kjent har Meråker kommune foreslått å innføre ordinær jakt på bever fordi bestanden er i vekst, og fordi den gjør skade. Men Naturvernforbundet lokalt er uenig. De mener påstandene om økende bestand og at beveren gjør skade, ikke er dokumentert.

I en høringsuttalelse viser Naturvernforbundet til at den nye forskriften om forvaltning av bever krever vedtatte mål for utvikling av beverbestanden. Men i Meråker foreligger det ikke noe slikt vedtak.

«Før det kan åpnes for jakt, må manha tilstrekkelig kunnskap om størrelsen på bestanden og et langsiktig perspektiv for en bærekraftig forvaltning ...», heter det i Naturvernforbundets konklusjon.