Ned med flagget til topps

Etter tre strake seirer i gruppespillet og direkteplass i 32-delsfinalen i A-sluttspillet var målet for fotballeventyret i Oslo nådd allerede før onsdagens kamp. Før kampen sa trener Einar Arne Holm at resten var bonus.

Og det kunne lett blitt mer Fram-jubel i verdens største fotballturnering. 15/16-årslaget var langt fra underlegne mot sterke Drøbak/Frogn, men måtte til slutt gi tapt med 0-2.

– Det var en jevn kamp, men vi ble vel til slutt kontra i senk. Vi hadde mange nok sjanser til å vinne, men klarte ikke sette dem, sa kaptein Mats Røkke Holm til Stjørdalens Blad etter kampslutt.

Han var i likhet med lagkameratene skuffet over utfallet og måtte konstatere at Norway Cup-eventyret endte på samme måte som for ett år siden. I fjorårets utgave av turneringen var han med på klubbens juniorlag og røk også da ut i første kamp i A-sluttspillet.

– Da røk vi på straffesparkkonkurranse mot Junkeren. I den kampen hadde vi kun én sjanse og fortjente egentlig å tape. Det var annerledes nå. Her hang vi bedre med, så sånn sett føles dette kjipere, sa Fram-kapteinen.

«Skøytebane»

Pappa og trener Einar Arne var mest opptatt av å gi elevene sine ros for den sterke Norway Cup-innsatsen.

– De gjør en veldig god prestasjon. Dette er ingenting å skjemmes over. Det er tilfeldighetene som avgjør, og sånn er det noen ganger. Jeg er stolt av gutta, de har prestert i hver eneste kamp, oppsummerte han.

32-delsfinalemotstanderne fra Drøbak/Frogn kommer i tillegg fra en stor klubb med betydelig satsing.

– Vi er alt i alt veldig fornøyde, fastslo trener Holm.

Med til historien hører det også at det glatte kunstgresset på Abildsø-banen skapte store utfordringer for lagene onsdag. Kraftig regn i forkant av kampen gjorde underlaget sleipt og vanskelig.

– Det var fryktelig glatt og ekkelt å spille, men det var likt for begge lag, fastslo kaptein Mats, som var en av mange spillere som periodevis slet med å holde seg på beina.

Glitrende keeper

Hundre prosent stødig var derimot Fram-keeper Andreas Dullum kampen i gjennom. Burvokteren gjorde en håndfull meget gode redninger og var helt avgjørende for at håpet om avansement levde helt inn i de siste minuttene.

Med seg til Norway Cup har Fram-spillerne i tillegg hatt tre lånespillere fra Stjørdals-Blink.

– Vi måtte ha dem med oss for å få noenlunde grei størrelse på troppen, sa trener Holm, som var meget godt fornøyd med trioens bidrag.

Til tross for onsdagens exit trenger ikke Fram-spillerne å ha spilt sin siste kamp i Oslo denne uka.

– Jeg har fått tips om at det kan gå an å organisere noen treningskamper, så vi får diskutere mulighetene for det. Vi har fortsatt til gode å spille på Ekeberg, så det hadde vært artig å få med seg, avsluttet Einar Arne Holm.