Vindmølle-vedtak er utsatt

Tidligere har Olje- og energidepartementet signalisert at de tok sikte på å ha avgjørelsen klar før ferien. Men nå er den skjøvet ut i tid.

Nå tar departementet sikte på å ha saken klar tidlig på høsten.

«For tidlig»

Statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) skriver nemlig dette i en e-post til Bladet:

«Det er ennå for tidlig å si når saken om Kopperaa vindkraftverk er klar ti behandling, men departementet tar sikte på å ha saken klar tidlig på høsten».

Anke

Som kjent har både utbyggeren E. ON og grunneieren, AS Meraker Brug, anket avslaget fra NVE, som sa nei til konsesjon for Kopperaa vindkraftverk.

Dermed er det Olje- og departementet som avgjør om E. ON får konsesjon for å bygge en vindmøllepark øst i Meråker.