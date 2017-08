Hommelvik rammet av lokalt ekstremregn

Onsdags kveld falt det store nedbørsmengder i Smiskaret, Hommelvik og inn til Muruvik. En av områdene som ble hardest rammet er Movegen i Hommelvik, der har flere hus fått vann inn i kjelleren. Begge rådhusene til Malvik kommune har også fått vann inn i kjelleren.

I går kveld meldte politiet på twitter om at det ikke var rasfare i området. Kommunen, redningsetaten og statens vegvesen sendte ut folk for å bistå. Malvik kommune åpnet også for utlån av pumpe- og lenseutstyr til de som hadde fått vann inn i kjellerne.

Skader på grusveier og grøfter

Torsdags morgen er det trafikkregulering opp Selbuvegen mens Statens Vegvesen jobber med å utbedre skadene på veien.

Også andre steder i Malvik har fått merke regnværet. Driftsleder for vei og park i Malvik kommune, Børge Lundberg, er en av flere som ble kalt ut til å bistå under regnværet.

- Spesielt grusveiene har gravd seg ut. Det var et veldig lokalt nedbør. Områdene som er rammet er Smiskaret, Hommelvik og inn til Muruvik, forteller Lundberg, som regner med å ha kommet langt i opprydningsarbeidene på de kommunale veiene innen helgen.