Satser fortsatt på økologiske varer

Tilbudet på Pæra startet nesten som hel-økologisk, hvor kun diplom-isen var unntaket. Nå har Sarmad Al-Saffar likevel tatt inn noen varer som ikke er økologiske.

– Folk pleide å bli sure da vi ikke hadde Cola og pølser. Vi fikk så mye tilbakemeldinger av folk som ville ha det, at vi måtte endre på det. Men vi hjelper dem fortsatt ved at vi gjemmer Colaen nederst i kjøleskapet og det økologiske øverst. Vi har også priset Colaen nesten det samme som det økologiske utvalget, forteller Sarmad med et smil.

Spelt rømmevafler

Det meste på menyen er fortsatt økologisk. Det serveres fortsatt økologiske baguetter, juice fra Rotvoll safteri, is, te, kaffe og vafler. De har også retter tilpasset til veganere, og på varme dager med mye besøk lager de også slush med den økologiske juicen.

– Vi får forskjellige reaksjoner på vaffelen. Noen synes de er utrolig gode, men andre får seg et sjokk hvis de ikke har fått med seg plakaten om hvilke vafler vi serverer. Våre vafler er fri for sukker og egg, og er laget med speltmel, slik at de fleste som reagerer på gluten kan spise dem. Vi merker at eldre folk liker vaflene søtere, de vil kose seg. Mens unge mennesker sier ofte at vaflene er noe for seg selv og at de aldri har smakt lignende, forteller Samar.

Hobby

– Pæra har blitt hobby for meg. Det er jo ikke noe man satser på pågrunn av økonomi. Når det er en dårlig sommer går det null, men når været er med oss kan vi få en liten gevinst.Vi opplever at folk ennå ikke er vant til å komme til Midtsand og tenke at de kan kjøpe seg noe. Det er et piknikkområde. De fleste har med seg grill og grillmat. Det de fleste kjøper er is, for det kan de ikke ta med seg, forteller Sarmad.

Vil utfordre malvikingene

– Mange mener at det er for dyrt med økologiske varer, menPæra er ikke noe dyrere enn kaféer i byen. De som bor i Trondheim er vant til å dra ut på kafé og bruke 400-500 kr, men i Malvik er ikke det vanlig. Jeg vil utfordre malvikingene til å bruke Pæra, slik at vi kan holde det åpent, sier Sarmad.