Serverte mat og drikke til ordførere fra hele Trøndelag

Rundt 20 foreldre fra skigruppa til Malvik IL kunne onsdag varte opp politikere og andre gjester under et arrangement i forbindelse med Trøndersk matfestival som finner sted i Trondheim denne uka. Skigruppa var hyret inn av Aslaug Rustad som er daglig leder for Oi! Trøndersk mat og drikke AS som står bak den populære festivalen. Arrangementet gikk av stabelen dagen før festivalåpningen, forteller Ranveig Gissinger fra foreldregruppa.

Skaper samhold

– Vi serverte mat bestående av forrett, hovedrett og dessert, i tillegg til flere sorter øl. Det var en type “kvelden før kvelden” der ordførere, politikere og fylkespolitikere var invitert.

For oss så betyr dette veldig mye, for idrettslaget får jo godt betalt for å være med. Som forelder synes jeg i tillegg det er en helt perfekt type dugnad som skaper samhold. Det var en artig kveld med god mat, sier hun. Foreldregruppa skal i ilden på nytt under avslutningsarrangementet lørdag kveld.

Bra dugnadsånd

Inntektene til Malvik ski kommer hovedsaklig fra drift av Vulusjøhytta, et arbeid som er ganske likt med onsdagens dugnadsinnsats, mener Ranveig:

– Vi drifter jo den også med kaffe og vaffelsteking hver lørdag og søndag gjennom hele vinteren. Det er den viktigste inntektskilden men i og med at det var lite snø så har det blitt litt dårlige inntekter i vinter, forteller hun.

Ski-foreldrene er lette å be når det kommer til dugnadsarbeid, ifølge Ranveig.

–Dugnadsånden er veldig bra i skigruppa synes jeg.

Ble «helt med»

Også Malviks ordfører Ingrid Aune (Ap) var blant gjestene under arrangementet onsdag kveld.

– Jeg la merke til at det kom ordførere fra overalt, og så at Ingrid Aune kom. Jeg tenkte: Hun snakker jo så mye om dugnadsånden i Malvik, så jeg kakket henne på skuldra og sa: “Hei, vet du at hele måltidet her er driftet av Malvik ski?” Og da ble jo hun “helt med”, ler Ranveig.

– Vi snakket om snøproduksjon på Jervskogen og om litt løst og fast.

Jeg synes Malvik kommune er en kjempebra kommune i forhold til idrett. De er veldig flinke til å legge til rette på alle mulige måter. Hommelvik IL gjør en kjempejobb på Jervskogen og vi samarbeider godt, roser hun.

Fantastisk innsats

Ordfører Ingrid Aune fikk seg en hyggelig overraskelse da det viste seg at det var malvikinger som bidro til gjennomføringen av onsdagens middag.

– Jeg synes det var stor stas å møte så mange frivillige malvikinger på matfestivalen. Dugnadsgjengen fra Malvik IL var en veldig trivelig gjeng, og gjorde en fantastisk jobb, sier ordføreren.

Aune var invitert til onsdagens arrangement sammen ordførere fra hele Trøndelagsregionen.

Mange hadde fått med seg historier fra Malvik, blant annet gjennom NRKs Sommertoget. Det var derfor ekstra artig å kunne introdusere dugnadsgjengen fra Malvik IL for ordførerkolleger onsdag kveld, mener hun:

– Matfestivalen er et trøndersk stor-initiativ som turister fra hele verden besøker, og er et stort og viktig arrangement. Da er det ekstra artig at folk fra Malvik er med på alle arenaer og bidrar, samtidig som de bidrar til idretten i Malvik, slik at barn og unge i Malvik kan ha et bredt og aktivt fritidstilbud, kommenterer en stolt ordfører.