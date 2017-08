To ungdommer anmeldt for vold mot politibetjent

– Det hele startet med at politiet ble utkalt til en institusjon der det ble meldt om et slagsmål mellom tre ungdommer. Politiet rykket ut med to patruljer. Både en lokal partulje og en fra Trondheim, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin ved Stjørdal lensmannskontor.

Slagsmålet går vilt for seg, og det blir brukt slagvåpen.

– Ungdommene har knust noen senger og bruker sengestolpene som slagvåpen i slåsskampen, sier Ulvin.

Mens dette pågår får også politiet telefoner fra naboer til institusjonen, som melder om bråk og som lurer på hva som foregår.

Slag og spark

Situasjonen roer seg litt etterhvert, men det går ikke lang tid før det på nytt oppstår bråk på institusjonen. På det tidspunktet er det også tilkalt flere ansatte for å komme på jobb denne natta.

– Denne gangen er det to ungdommer som har knust et vindu og kommet seg ut. Fra utsiden kaster de steiner mot bygget og knuser flere vinduer utenfra. En ansatt ved institusjonen blir sparket av en av ungdommene, mens en politibetjent får slag og spark i magen. Begge de to ungdommene blir anmeldt for vold mot den ansatte og for vold mot offentlig tjenestemann, sier Ulvin.

– Noen som kom til skade fysisk under voldsepisoden?

– Det ble benyttet verneutstyr, så vi unngikk skader. Uten det kunne skadene ha blitt betydelige, sier Ulvin, som er bekymret over den økende volden.

Økende trend

Bare den siste måneden er det opprettet tre anmeldelser for vold mot offentlig tjenestemann.

– Hittil i år har vi 32 saker som går på vold, trusler og forulemping av offentlig tjenestemann. Målt mot 16 tilsvarende saker i hele 2016, er dette en utvikling vi absolutt ikke liker, sier lensmann Marit Helene Stigen ved Stjørdal lensmannskontor.