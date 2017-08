– Øvingsaktivitet er ikke amerikansk base

Vigdenes reagerer sterkt på meningsmålingen som partiet SV har fått utført. Her svarer 51 prosent av nordtrønderne at de er imot å gjøre Værnes til hovedbase for US Marines i Europa.

– Hele spørsmålsstillingen er basert på gale premisser. Spørreundersøkelsen definerer den forespurte amerikanske øvingsaktiviteten som etableringen av en amerikansk base på norsk jord. Det er det ikke, sier Vigdenes.

Ingen base

Stjørdalsordføreren peker på at det er norske myndigheter som definerer norsk basepolitikk. Og her har et klart stortingsflertall slått fast at rotasjonsbasert alliert øvelse på norsk jord, ikke representerer etableringen av noen base.

– Jeg kan forsikre om at når jeg som øverste folkevalgte i Stjørdal kommune tar telefonen til sjefen på Værnes garnison, så er det norske Oberst Warø jeg ringer til. Og det er norske soldater jeg møter i porten. De bevokter norsk territorium under norsk jurisdiksjon, sier Vigdenes.

Stjørdalsordføreren peker på at i fjor trente 15.000 allierte soldater i en krigsøvelse relevant for forsvaret av Norge. Og til neste år kommer 25.000 nye utenlandske soldater for en lignende storøvelse.

– Det «amerikanske forslaget» som SV henviser til, knytter seg til om vi alle de øvrige årene skal være 300 eller 600 amerikanske soldater som gjør det samme: De øver på de oppgavene vi allerede i tiår har forhåndslagret store mengder amerikansk militærmateriell for, nemlig forsvaret av Norge, sier Vigdenes.

Norske politikere bestemmer

Han peker på at det er opp til norske politikere å beslutte hva som er i norsk sikkerhetspolitisk interesse i denne sammenhengen.

– Og de som mener SV's sikkerhetspolitikk er den tryggeste for Norge, med utmelding av NATO og mere til, står selvfølgelig fritt til å stemme på partiet, sier Vigdenes.

Men stjørdalsordføreren synes ikke Nord-Trøndelag SV skal tilsnike seg en definisjonsmakt over basepolitikken som alle må være enige om må ligge hos et stortingsflertall.Vigdenes karakteriserer SV's spørsmålsstilling i undersøkelsen som et valgkamputspill.

Velkommen

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes peker på det han har sagt ved flere anledninger:

Dersom norske myndigheter finner at det er i vår interesse å ønske økt amerikansk øving velkommen – i tråd med tidligere norske forespørsler, så føler ordføreren seg trygg på at han har bred lokalpolitisk dekning i Stjørdal for å si at vi ønsker den aktiviteten hjertelig velkommen.

– Det vi vil være opptatt av her i Stjørdal, er at denne økte aktiviteten i så fall må planlegges og gjennomføres slik at den underbygger alle de øvrige forsvarsplaner for Værnes på en god måte, sier Vigdenes.

Han mener det her ligger mange fordeler for stjørdalssamfunnet. Det er senest illustrert gjennom forsvarets langtidsplan, men også arbeidet med en utdanningsreform i forsvaret.

– Værnes har kapasitet til å ta imot all befalsutdanning i forsvaret, sier Vigdens.